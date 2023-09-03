«Порция новых обещаний»: Франция объявила о намерениях закончить обучение 7 тыс. военнослужащих ВСУ этой осенью

Франция намерена завершить подготовку 7 тыс. украинских военнослужащих осенью, «с опережением сроков», заявили в Минобороны страны. Как отмечается, это примерно четверть всех усилий, предпринимаемых на европейском уровне. В частности, военнослужащих ВСУ обучают использованию артиллерийских установок Caesar, бронеавтомобилей и ЗРК SAMP-T для противовоздушной обороны. Париж также организует штабные курсы для украинских офицеров, которые будут «планировать операции». По мнению экспертов, такими обещаниями Париж хочет продемонстрировать Киеву поддержку после неудавшегося летнего контрнаступления ВСУ.

Франция намерена досрочно завершить осенью подготовку 7 тыс. украинских военнослужащих. Об этом сообщил глава французского Минобороны Себастьян Лекорню в интервью газете Le Figaro.

«Одна из особенностей нашей военной поддержки Украины заключается в том, что мы предоставляем комплексные мощности, включающие не только технику, но и обучение и решения по техническому обслуживанию, — заявил Лекорню. — Таким образом, в общей сложности мы взяли на себя обязательство обучить 7 тыс. украинских военнослужащих к концу года (5 тыс. — в Польше и 2 тыс. — на нашей территории), и это примерно четверть всех усилий, предпринимаемых на европейском уровне. Более того, мы закончим работу уже этой осенью, опережая планы».

В частности, по словам французского министра, военнослужащих ВСУ обучают использованию артиллерийских установок Caesar, бронеавтомобилей AMX-10RC и VAB, Mistral, Crotale и зенитного ракетного комплекса SAMP-T «для противовоздушной обороны».

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«В этом контексте президент республики (Эммануэль Макрон. — RT) по моему предложению решил подкрепить нашу инициативу, добавив к тому, что мы уже делаем, штабную подготовку офицеров, которые будут командовать и планировать операции. Задача состоит не только в том, чтобы вести сегодняшнюю войну, но и в том, чтобы помочь украинцам построить свою армию завтрашнего дня», — отметил Лекорню.

Он также связал усилия Франции по обучению украинских военных с их так называемым контрнаступлением, подчеркнув, что оно «обязательно будет медленным».

«Этот этап войны требует более серьёзных обязательств и выносливости. Что касается военной техники, то мы перешли от этапа, когда чрезвычайная ситуация требовала прекращения поставок оружия, взятого — без ущерба для нашей обороны — непосредственно из запасов наших вооружённых сил, к этапу, когда нашей оборонной промышленности придётся напрямую удовлетворять потребности Украины за счёт увеличения мощностей производства. Кроме того, мы готовимся к тому, чтобы продолжать обучение в долгосрочной перспективе», — сообщил французский министр.

По его словам, в Париже «должны постоянно напоминать» согражданам, насколько важна эта помощь.

Тренировки ВСУ на Западе

Напомним, помимо Франции, и ряд других стран Запада занимаются обучением военнослужащих ВСУ, чтобы впоследствии они могли противостоять российским военным на Украине, выполняющим там задачи спецоперации РФ.

В частности, более 20 тыс. солдат украинской армии прошли подготовку на полигонах, находящихся в Великобритании, сообщала пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

Также в западных странах обучают украинских пилотов. Так, недавно представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат уточнил, что подготовка украинских пилотов на британской территории займёт до двух лет. Речь, в частности, идёт о тренировках на американских истребителях F-16. В свою очередь, курс по использованию этих самолётов в Дании будет проходить 4—6 месяцев, поскольку в эту страну поехали более опытные лётчики.

Украинские военные в Великобритании, 27 июля 2023

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Стоит отметить, что обучением военнослужащих ВСУ управлению F-16 занимается коалиция государств, включая, помимо Великобритании и Дании, Нидерланды, Канаду, Бельгию, Люксембург, Норвегию, Польшу, Португалию, Румынию и Швецию, сообщает агентство Reuters. Кроме того, США тоже приняли решение учить украинских пилотов эксплуатировать F-16.

Государства Евросоюза на этой неделе также подтвердили намерения провести подготовку не менее 30 тыс. украинских военнослужащих до конца 2023 года и продолжить обучение, «если в этом будет необходимость». Об этом заявили в Минобороны Словакии после неформальной встречи министров обороны стран ЕС в испанском городе Толедо.

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В частности, по данным газеты Periodico, 30 тыс. украинских военных «завершат обучение в октябре во всём ЕС», из них более 3 тыс. уже прошли подготовку на территории Испании в рамках европейской военной учебной миссии, которая стартовала в ноябре 2022 года. Как уточняет издание, на базе в Толедо в подготовке задействованы более 70 испанских инструкторов, которые обучали представителей ВСУ без выходных в течение пяти недель по десять часов в день, включая ночные тренировки. Periodico сообщает, что украинские военные в рамках такой подготовки осваивают особенности ведения ядерной, химической и биологической войны, учатся разминированию и использованию бронетранспортёров и танков Leopard.

Курсы для военнослужащих ВСУ, организованные ЕС, слишком короткие, но армии Украины как можно скорее нужны новые солдаты, заявил руководитель тренировочной миссии ЕС EUMAM Ukraine генерал-лейтенант бундесвера Андреас Марлоу в интервью изданию Politico.

В свою очередь, как пишет газета Financial Times (FT), в процессе обучения ВСУ Запад сталкивается с рядом сложностей. Так, западным инструкторам трудно учить прошедших советское обучение украинских бойцов, поскольку между ними возникают разногласия. По словам одного из немецких инструкторов, ряд украинских командиров, которые прошли советскую подготовку, утверждают порой, что «думают, что знают лучше». Ещё одной проблемой в обучении солдат ВСУ стала нехватка компетентных переводчиков, сообщает FT со ссылкой на бригадного генерала из Нидерландов Мартина Бонна, занимающего пост замглавы учебной миссии ЕС.

«В надежде поднять боевой дух»

Как отметил в беседе с RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, лектор общества «Знание» Евгений Семибратов, заявления французского оборонного министра Лекорню о планах досрочно подготовить 7 тыс. украинских военных осенью «укладывается в русло западной военной политики», направленной на поддержку киевского режима и дискредитацию России.

«Франция как одна из ведущих сил НАТО оказывает массивную помощь Киеву, в том числе по части обучения украинских военных, предоставлению своих полигонов и инфраструктуры для тренировок ВСУ. Заявления Парижа говорят о том, что киевский режим рассчитывает за счёт подготовки военных на Западе улучшить свои позиции в ходе наступательных действий, однако в ходе летнего украинского контрнаступления стало ясно, что каких-то особых преимуществ у ВСУ после ряда тренировок с западными инструкторами не появилось», — заявил Семибратов.

Схожего мнения придерживается и сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«7 тыс. военнослужащих, которых готовят французские военные инструкторы, не сделают погоды в условиях СВО и не изменят значительно ситуацию на поле боя. При этом, говоря об армии завтрашнего дня, в Париже имеют в виду, что не отказываются от идеи интегрировать Украину в НАТО, чего сейчас, в условиях спецоперации, они, естественно, сделать не могут», — сказал он в беседе с RT.

Как считает Блохин, Париж своими заявлениями рассчитывает произвести «психологический эффект» на военнослужащих ВСУ, которые «провалили летнее контрнаступление».

«Франция за счёт порции новых обещаний киевскому режиму демонстрирует свою солидарность и поддержку Украине, которая, в свою очередь, благодаря этому всё ещё лелеет надежды относительно возможности будущей интеграции в НАТО, рассказывает об этом своим военным в надежде поднять их боевой дух», — отметил аналитик.

В свою очередь, Семибратов выразил мнение, что заявления Парижа с обещаниями помочь ВСУ в ускоренном режиме рассчитаны не только на то, чтобы морально поддержать киевский режим, но и чтобы убедить своих собственных граждан, что без помощи Франции Украина «не сможет выстоять».