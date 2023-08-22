Генерал бундесвера Марлоу: курсы для украинских военных в ЕС слишком короткие
- AP
«Конечно, обучение слишком короткое», — сказал Марлоу Politico.
Как пишет газета, украинские военные «тренируются по 12 часов в день, шесть дней в неделю, в течение шести недель подряд».
Сначала они проходят обучение на тренажёрах, потом на реальных танках Leopard, вооружённых невзрывоопасными учебными боеприпасами.
«Две трети курсантов, прибывающих сюда, это резервисты или гражданские», — отметил Марлоу.
Один из инструкторов отметил, что украинским танкистам, прибывающим на обучение, в основном около 40 лет.
Минобороны Украины рассчитывает, что в 2023 году 30 тыс. украинских военных пройдут обучение в странах Евросоюза.