Генерал бундесвера Марлоу: курсы для украинских военных в ЕС слишком короткие

Курсы для украинских военных, организованные Европейским союзом, слишком короткие, но ВСУ как можно скорее нужны новые солдаты, заявил руководитель тренировочной миссии ЕС EUMAM Ukraine генерал-лейтенант бундесвера Андреас Марлоу.

«Конечно, обучение слишком короткое», — сказал Марлоу Politico.

Как пишет газета, украинские военные «тренируются по 12 часов в день, шесть дней в неделю, в течение шести недель подряд».

Сначала они проходят обучение на тренажёрах, потом на реальных танках Leopard, вооружённых невзрывоопасными учебными боеприпасами.

«Две трети курсантов, прибывающих сюда, это резервисты или гражданские», — отметил Марлоу.

Один из инструкторов отметил, что украинским танкистам, прибывающим на обучение, в основном около 40 лет.

Минобороны Украины рассчитывает, что в 2023 году 30 тыс. украинских военных пройдут обучение в странах Евросоюза.