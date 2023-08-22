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Генерал бундесвера Марлоу: курсы для украинских военных в ЕС слишком короткие

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Курсы для украинских военных, организованные Европейским союзом, слишком короткие, но ВСУ как можно скорее нужны новые солдаты, заявил руководитель тренировочной миссии ЕС EUMAM Ukraine генерал-лейтенант бундесвера Андреас Марлоу.
Генерал бундесвера Марлоу: курсы для украинских военных в ЕС слишком короткие
  • AP

«Конечно, обучение слишком короткое», — сказал Марлоу Politico.

Как пишет газета, украинские военные «тренируются по 12 часов в день, шесть дней в неделю, в течение шести недель подряд».

Сначала они проходят обучение на тренажёрах, потом на реальных танках Leopard, вооружённых невзрывоопасными учебными боеприпасами.

«Две трети курсантов, прибывающих сюда, это резервисты или гражданские», — отметил Марлоу.

Один из инструкторов отметил, что украинским танкистам, прибывающим на обучение, в основном около 40 лет.

Минобороны Украины рассчитывает, что в 2023 году 30 тыс. украинских военных пройдут обучение в странах Евросоюза.

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