В Киеве рассчитывают, что 30 тысяч украинских военных пройдут обучение в ЕС в 2023 году

Минобороны Украины рассчитывает, что в 2023 году 30 тыс. украинских военных пройдут обучение в странах Евросоюза.

AP

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Об этом говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Ранее глава европейской внешнеполитической службы Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС завершили подготовку 24 тыс. военных ВСУ и продолжат тренировать ещё большее количество солдат.