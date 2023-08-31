ВВС Украины: обучение украинских пилотов в Британии займёт до двух лет
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По его словам, разница в сроках объясняется тем, что в Данию поехали опытные лётчики, а в Британию — недавние выпускники лётного училища. Игната цитирует «СТРАНА.ua».
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно примерно 160 самолётов F-16, чтобы противостоять российским ВКС в воздушном пространстве.
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинские ВВС могут начать использовать F-16 весной следующего года.
По мнению обозревателей CNN Тима Листера и Орена Либермана, истребители F-16 станут заманчивой целью для российских ракет.