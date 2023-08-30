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CNN: истребители F-16 станут заманчивой целью для российских ракет

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Обозреватели CNN Тим Листер и Орен Либерман отметили, что истребители F-16 станут заманчивой целью для российских ракет.
CNN: истребители F-16 станут заманчивой целью для российских ракет
  • Gettyimages.ru

«Русские без особой радости сделали приоритетным нацеливание на комплексы ПВО Patriot. Истребители F-16 представляли бы собой гораздо более заманчивую цель для ударов крылатыми ракетами», — говорится в материале телеканала.

Полковник Корпуса морской пехоты США в отставке Марк Канциан отметил, что успех ВС России в этом направлении не только уничтожит надежду на контрнаступление ВСУ, но и деморализует общество.

В CNN также напомнили, что у американских истребителей уже есть негативный опыт взаимодействия с российским оружием. Речь идёт о сбитом F-16 в Сирии в 2018 году.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинские ВВС могут начать использовать F-16 весной следующего года.

По данным CNN со ссылкой на старшего советника Центра стратегических и международных исследований Марка Кансиана, один час полёта истребителя F-16 стоит почти $27 тыс. и требует 16 часов техобслуживания.

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