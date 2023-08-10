«Не так, как хотелось бы»: в Белом доме признали проблемы киевского режима с наступлением в зоне СВО

Украинское контрнаступление продвигается не так успешно, как хотелось бы Киеву, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности США Джон Кирби. По его словам, сложно судить, как далеко смогут продвинуться ВСУ и получится ли у них добиться каких-либо успехов. При этом президент Польши Анджей Дуда констатировал, что украинские войска «не в состоянии провести решительное контрнаступление». Как отмечают эксперты, неудачи ВСУ вызывают разочарование на Западе.

Предпринятое киевским режимом контрнаступление продвигается не с тем успехом, на которое рассчитывали на Украине. Такую точку зрения высказал координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби в интервью CNN.

«Даже сами украинцы, в том числе и президент Зеленский, говорят, что они продвигаются не так быстро, как хотелось бы, но тем не менее прогресс есть», — сказал он.

По его словам, украинские войска не оставляют попыток, но совершенно непонятно, как далеко они продвинутся, где окажутся и каких успехов добьются.

Кроме того, президент Польши Анджей Дуда в интервью газете The Washington Post заявил, что у Украины недостаточно оружия, чтобы изменить ситуацию в конфликте с Россией. По его словам, сейчас украинские войска «не в состоянии провести решительное контрнаступление».

Наряду с этим газета в своём материале отмечает, что на протяжении месяцев украинские официальные лица и их западные партнёры раскручивали контрнаступление, которое, как они надеялись, благодаря поставкам оружия и обучению военнослужащих переломит ход войны. Однако, как указывают авторы статьи, через два месяца после начала контрнаступления «нарратив о единстве и неиссякаемой настойчивости начал разрушаться».

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Ранее председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли подчёркивал, что продвижение ВСУ к позициям российских военных в зоне СВО затрудняется, потому что «они пробираются сквозь очень плотные минные заграждения, которые, очевидно, крайне опасны».

4 августа в Минобороны РФ сообщили, что за июнь-июль в ходе наступления ВСУ потеряли более 43 тыс. военнослужащих и около 5 тыс. единиц различного вооружения, в том числе 26 самолётов и 25 танков Leopard.

«Пытаются свалить на Украину вину за неудачи»

Радость стран Запада от тактических успехов Украины весной 2022 года улетучилась, заявил RT член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. Он подчеркнул, что все эти так называемые «тактические удачи» ВСУ — это тактические уловки, которые организовывала российская армия.

«Сейчас они понимают, что всё далеко не так просто, они поняли всю мощь ВС РФ. Наша армия успешно обороняется на всех направлениях и готова перейти к атаке. Американцы и европейцы осознают, что Украина не одержит победу на поле боя ни сегодня, ни завтра, ни в принципе когда-либо», — подчеркнул он.

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В свою очередь, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер заявил, что теперь возникает вопрос, с какой интенсивностью Запад (в частности США) продолжит оказывать поддержку киевскому режиму.

Поскольку украинское контрнаступление проваливается, то теперь США «пытаются свалить на Украину вину за неудачи», считает военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. Он отметил, что американцы готовили украинскую армию к наступлению, тренировали командиров, наводчиков, расчёты, но они сами не умеют воевать с хорошо обученным, подготовленным, сильным противником.

«Так что говорить о том, что они всё дали Украине? Есть поговорка такая: «У победы много отцов, а поражение — всегда сирота», — указал Литовкин.

На Западе хотели видеть масштабное и эффективное контрнаступление, а этого не произошло, констатировал сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. По его словам, очевидно, что эта ситуация вызывает разочарование в западных столицах.

«Но это не означает, что скоро мы увидим отказ от поддержки Украины, потому что многие на Западе рассматривают все издержки и коррупцию, связанные с Украиной, как сопутствующий ущерб», — пояснил он в разговоре с RT.