CNN: провальное наступление ВСУ станет большой политической проблемой для Зеленского в США

В США большая часть участников опроса CNN/SSRS не поддерживают дополнительное финансирование программы военной поддержки Украины, такое мнение выразили 55% респондентов.

Как отмечает американская телекомпания, 51% опрошенных считают, что американские власти уже сделали достаточно, а 48% думают, что Вашингтон должен приложить больше усилий для помощи Киеву.

В материале утверждается, что застопорившееся наступление ВСУ может стать крупной политической проблемой для Владимира Зеленского в США.

При этом Белый дом недооценивает утверждения о том, что попытка украинской армии наступать теряет импульс, говорится в сообщении.

Издание Newsweek отмечало, что Украина, возможно, сыграет ключевую роль в том, кто станет следующим президентом США по итогам выборов в 2024 году. От победителя также будет зависеть исход конфликта на Украине.

Журналист Bild Пауль Ронцхаймер выразил мнение, что если российские войска успешно отразят все атаки украинской армии, то, «возможно, придётся подготовить украинцев к контрнаступлению русских».