Узнать больше

CNN: провальное наступление ВСУ станет большой политической проблемой для Зеленского в США

Короткая ссылка
В США большая часть участников опроса CNN/SSRS не поддерживают дополнительное финансирование программы военной поддержки Украины, такое мнение выразили 55% респондентов.
CNN: провальное наступление ВСУ станет большой политической проблемой для Зеленского в США
  • Gettyimages.ru

Как отмечает американская телекомпания, 51% опрошенных считают, что американские власти уже сделали достаточно, а 48% думают, что Вашингтон должен приложить больше усилий для помощи Киеву.

В материале утверждается, что застопорившееся наступление ВСУ может стать крупной политической проблемой для Владимира Зеленского в США.

При этом Белый дом недооценивает утверждения о том, что попытка украинской армии наступать теряет импульс, говорится в сообщении.

Издание Newsweek отмечало, что Украина, возможно, сыграет ключевую роль в том, кто станет следующим президентом США по итогам выборов в 2024 году. От победителя также будет зависеть исход конфликта на Украине.

Журналист Bild Пауль Ронцхаймер выразил мнение, что если российские войска успешно отразят все атаки украинской армии, то, «возможно, придётся подготовить украинцев к контрнаступлению русских».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить