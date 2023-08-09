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Newsweek: Украина может сыграть ключевую роль в том, кто победит на выборах президента США

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Украина, возможно, сыграет ключевую роль в том, кто станет следующим президентом США по итогам выборов в 2024 году. От победителя также будет зависеть исход конфликта на Украине. Об этом пишет Newsweek.
Newsweek: Украина может сыграть ключевую роль в том, кто победит на выборах президента США
  • AFP

«Точно так же, как Украина, вероятно, сыграет ключевую роль в том, кто станет президентом, так и выборы 2024 года могут стать определяющим фактором в исходе войны для Киева», — отмечает издание.

Бывший президент США Дональд Трамп ранее заверил, что сможет урегулировать конфликт на Украине в течение суток в случае его переизбрания на пост главы государства.

Он также пообещал требовать у Европы возмещения американских расходов на помощь Украине.

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