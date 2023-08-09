Newsweek: Украина может сыграть ключевую роль в том, кто победит на выборах президента США
- AFP
«Точно так же, как Украина, вероятно, сыграет ключевую роль в том, кто станет президентом, так и выборы 2024 года могут стать определяющим фактором в исходе войны для Киева», — отмечает издание.
Бывший президент США Дональд Трамп ранее заверил, что сможет урегулировать конфликт на Украине в течение суток в случае его переизбрания на пост главы государства.
Он также пообещал требовать у Европы возмещения американских расходов на помощь Украине.