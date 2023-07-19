Трамп в случае победы на выборах пообещал потребовать от Европы возмещения за помощь Киеву
Об этом информирует РИА Новости.
«Я попрошу Европу возместить нам расходы на восстановление запасов вооружений, отправленных на Украину», — сказал экс-президент.
Он отметил, что западные страны «должны делать это уже сейчас». Однако, по мнению Трампа, они не уважают нынешнего американского лидера Джо Байдена.
«Джо Байден слишком слаб, его не уважают», — добавил Трамп.
Ранее японский журналист Акира Сайто назвал возможное переизбрание Трампа угрозой для президента Украины Владимира Зеленского.
Также Трамп заявил о неспособности Байдена управлять США.