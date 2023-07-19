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Трамп в случае победы на выборах пообещал потребовать от Европы возмещения за помощь Киеву

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Бывший президент США Дональд Трамп в случае победы на выборах пообещал требовать у Европы возмещения американских расходов на помощь Украине.

Об этом информирует РИА Новости.

«Я попрошу Европу возместить нам расходы на восстановление запасов вооружений, отправленных на Украину», — сказал экс-президент.

Он отметил, что западные страны «должны делать это уже сейчас». Однако, по мнению Трампа, они не уважают нынешнего американского лидера Джо Байдена.

«Джо Байден слишком слаб, его не уважают», — добавил Трамп.

Ранее японский журналист Акира Сайто назвал возможное переизбрание Трампа угрозой для президента Украины Владимира Зеленского.

Также Трамп заявил о неспособности Байдена управлять США.

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