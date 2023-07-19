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Японский журналист Акира Сайто назвал возможное переизбрание Трампа угрозой для Зеленского

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Японский журналист Акира Сайто заявил, что возвращение экс-президента США Дональда Трампа в Белый дом станет для Украины и украинского президента Владимира Зеленского катастрофическим событием.

Об этом пишет Wedge Infinity.

«Киев быстро окажется в сложной ситуации, если переизберут Дональда Трампа», — сказал Сайто.

При этом он отметил, что у Трампа и Зеленского «не очень хорошие отношения».

По мнению журналиста, в таком случае положение украинского лидера окажется «под угрозой».

Ранее сообщалось, что Трамп заявил о намерении сказать Зеленскому «хватит».

Также Трамп выступил против решения Байдена поставить Украине кассетные боеприпасы.

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