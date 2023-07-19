Японский журналист Акира Сайто назвал возможное переизбрание Трампа угрозой для Зеленского
Об этом пишет Wedge Infinity.
«Киев быстро окажется в сложной ситуации, если переизберут Дональда Трампа», — сказал Сайто.
При этом он отметил, что у Трампа и Зеленского «не очень хорошие отношения».
По мнению журналиста, в таком случае положение украинского лидера окажется «под угрозой».
Ранее сообщалось, что Трамп заявил о намерении сказать Зеленскому «хватит».
Также Трамп выступил против решения Байдена поставить Украине кассетные боеприпасы.