Японский журналист Акира Сайто назвал возможное переизбрание Трампа угрозой для Зеленского

Японский журналист Акира Сайто заявил, что возвращение экс-президента США Дональда Трампа в Белый дом станет для Украины и украинского президента Владимира Зеленского катастрофическим событием.

Об этом пишет Wedge Infinity.

«Киев быстро окажется в сложной ситуации, если переизберут Дональда Трампа», — сказал Сайто.

При этом он отметил, что у Трампа и Зеленского «не очень хорошие отношения».

По мнению журналиста, в таком случае положение украинского лидера окажется «под угрозой».

Ранее сообщалось, что Трамп заявил о намерении сказать Зеленскому «хватит».

Также Трамп выступил против решения Байдена поставить Украине кассетные боеприпасы.