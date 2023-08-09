Bild: Украину придётся готовить к наступлению России при отсутствии успеха на поле боя

Журналист Bild Пауль Ронцхаймер считает, что если российские войска успешно отразят все атаки украинской армии, то, «возможно, придётся подготовить украинцев к контрнаступлению русских».

Журналист отметил, что украинские власти знают, что для продолжения поддержки со стороны Запада им нужны большие успехи, однако этого не ожидается, поскольку ВСУ не удаётся прорвать российскую линию обороны.

Он считает, что в какой-то момент Киеву могут на Западе заявить, что им нет смысла продолжать борьбу, так как у украинской армии ничего не получается.

Также Ронцхаймер констатирует, что дипломатическое давление с целью договориться с президентом России Владимиром Путиным становится ещё сильнее.

Пересказ статьи подготовлен ИноТВ.

В конце июля российский президент Владимир Путин заявил, что украинские войска везде, где пытались наступать, остановлены и отброшены.