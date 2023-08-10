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Военный эксперт Литовкин: США пытаются свалить на Украину вину за неудачи

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Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин прокомментировал в беседе с RT заявление координатора стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джона Кирби о том, что США дали Украине всё, о чём там просили для контрнаступления, но оно идёт медленно — продолжать его с осени будет сложнее.
Военный эксперт Литовкин: США пытаются свалить на Украину вину за неудачи
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

«Кирби врёт, они дали Украине не всё то, что она просила. Она давно просила у них истребители F-16, они ж не дали и погнали Украину на так называемое контрнаступление без завоевания господства в воздухе. Они готовили украинскую армию к наступлению, тренировали командиров, наводчиков, расчёты, но они сами не умеют воевать с хорошо обученным, подготовленным, сильным противником. Так что говорить о том, что они всё дали Украине, есть поговорка такая: «У победы много отцов, а поражение — всегда сирота», — отметил Литовкин. 

По его словам, контрнаступление провалилось, теперь США «пытаются свалить на Украину вину за неудачи».

«Да, Украина виновата, что поддалась вам (США. — RT), не Украина, а вся украинская хунта, а вы её подставили и расплатились за свои амбиции украинским народом, а теперь сматываете удочки, рассказываете, что им будет туго», — заключил собеседник RT.

Ранее Кирби заявил, что США дали Украине всё, о чём там просили для контрнаступления, но оно идёт медленно — продолжать его с осени будет сложнее. 

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