США дали Украине всё, о чём там просили для контрнаступления, но оно идёт медленно — продолжать его с осени будет сложнее, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби в интервью CNN.

«Мы выполнили все заявки из украинского «списка покупок»... Мы продолжаем это делать... Пока всё движется не так быстро, как хотел бы Зеленский... Время не на их стороне», — цитирует его РИА Новости.

По словам Кирби, с началом осени украинским войскам будет сложнее маневрировать и применять дроны с системами ПВО.

Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий ранее заявил, что украинским военнослужащим в ходе контрнаступления за два месяца на Запорожском фронте не удалось дойти даже до первой линии российской обороны.

Журналист Bild Пауль Ронцхаймер выразил мнение, что если российские войска успешно отразят все атаки украинской армии, то, «возможно, придётся подготовить украинцев к контрнаступлению русских».