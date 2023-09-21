«Вооружаемся сами»: премьер Польши заявил о прекращении поставок оружия Украине

Польша больше не поставляет оружие Украине, заявил глава правительства Матеуш Моравецкий. По его словам, сейчас страна активно вооружается сама и не готова предоставить военную поддержку Киеву. В свою очередь, министр правительства республики по делам ЕС Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что без одобрения рядовых поляков помогать Украине так, как Варшава делала это до сих пор, «будет трудно». Он также отметил, что действия Киева негативно отражаются на двусторонних отношениях стран. Ранее Украина подала в ВТО иск против Польши из-за того, что та продлила запрет на импорт зерновых с Украины.

Польша больше не поставляет оружие Украине, так как «вооружается сама». Об этом заявил глава правительства Польши Матеуш Моравецкий в интервью Polsat.

Он также отметил, что Варшава концентрируется на быстром вооружении собственной армии, чтобы она стала «одной из сильнейших в Европе», и поэтому увеличила заказы военной техники.

Он также пообещал список запрещенных к импорту продуктов, если Украина будет обострять ситуацию с зерном.

Ранее министр правительства Польши по делам Европейского союза Шимон Шинковский вель Сенк в интервью агентству PAP заявил, что Варшава может прекратить поддержку Киева.

«Мы бы хотели и дальше поддерживать Украину, но, чтобы это было возможно, нам нужна поддержка поляков в этом вопросе. Если её не будет, поддерживать Украину так, как мы делали до сих пор, будет трудно», — приводит слова министра РИА Новости.

Как пояснил Шинковский вель Сенк, позиция Киева негативно отражается на двусторонних отношениях. В частности, действия Украины в сельскохозяйственной сфере значительно снижают желание поляков продолжать оказывать ей военную и финансовую поддержку.

Ранее Киев подал в ВТО иск против Польши из-за того, что она в одностороннем порядке продлила запрет на импорт зерновых с Украины. Кроме того, киевские власти заявили об ответном эмбарго на польские овощи и яблоки. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, угрожая такой мерой, объявил, что Киев начал «антидискриминационное расследование против недружественных действий» Варшавы в торговой сфере.

Польские власти выразили уверенность, что справятся с таким эмбарго, поскольку поставляют на Украину «немного» овощей и фруктов. Как заявил польский министр сельского хозяйства и развития села Роберт Телюс, Варшава «справится с этой проблемой, но неизвестно, справится ли» Киев.

В свою очередь, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий объявил, что если киевский режим будет развивать конфликт в аграрном секторе, то Польша может расширить список запрещённых к ввозу с Украины товаров.

Со своей стороны польский президент Анджей Дуда заявил, что украинским властям, которые жалуются на Польшу в ВТО, следует помнить, что через территорию республики поступает западная военная помощь для украинской армии, а также что Киев получает финансовую и военную поддержку от Варшавы.

Комментируя ситуацию с импортом украинского зерна, Дуда сравнил Украину с утопающим и отметил, что она оказалась в очень сложной ситуации, поэтому «хватается за всё, что может».

«Тонущий человек очень опасен тем, что может утянуть тебя на глубину… Может просто утопить спасающего», — приводит его слова Reuters.

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Обострение польско-украинских отношений вышло на новый уровень, когда запланированная на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встреча Дуды и Зеленского была отменена по инициативе Варшавы. По данным СМИ, на переговорах с Зеленским лидер Польши собирался обсудить ситуацию с экспортом украинского зерна. Как заявил Дуда, «Украина должна понять» позицию Варшавы, которая защищает собственную экономику, одновременно предоставляя Киеву помощь.

Недовольство поляков

Кроме того, пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер в эфире телеканала Polsat объявил, что Варшава не намерена продлевать помощь украинским беженцам. Речь идёт о легальном пребывании в Польше, финансовой поддержке, социальной помощи на детей, бесплатной медицинской помощи, бесплатном страховании автомобиля и других льготах. По словам Мюллера, такие виды поддержки носят временный характер и «просто истекут в начале следующего года». Он подчеркнул, что «ничего не даётся навсегда».

Об усталости местных жителей от украинских беженцев сообщают не только польские, но и украинские новостные издания. Кроме того, как отмечалось ранее, футбольные фанаты из Польши неоднократно проводили «воспитательные беседы» с украинской молодёжью, призывая её перестать «вводить свои правила» и «начать вести себя вежливо».

Также в знак протеста против иска Украины в ВТО депутат сейма Польши Кшиштоф Босак пришёл к посольству Украины с выставленным счётом за помощь Киеву, оказанную Варшавой, на 101 млрд злотых (более $23 млрд).

Польский сейм

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Разгоревшийся конфликт

Напомним, Польша, Словакия и Венгрия в одностороннем порядке продлили эмбарго на импорт украинских зерновых, хотя Еврокомиссия не пролонгировала подобные ограничения после 15 сентября.

Владимир Зеленский, выступая накануне на Генассамблее ООН, посетовал на наличие «некоторых друзей» Киева, которые отказались покупать украинское зерно в ущерб своим фермерам, обвинив эти страны в фальшивой солидарности. По его мнению, такими действиями они подыгрывают Москве.

«Тревожно видеть, как некоторые наши друзья в Европе разыгрывают солидарность в политическом театре, делая из (ситуации вокруг. — RT) зерна триллер. Может показаться, что они играют свою собственную роль, но на самом деле они помогают подготовить сцену московскому актёру», — отметил он.

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Как заявил позднее пресс-секретарь польского правительства Мюллер, в Варшаве надеются, что слова Зеленского о «некоторых друзьях», которые подыгрывают Москве, относятся не к Польше. По его мнению, такое поведение Киева в контексте продления эмбарго на украинское зерно является следствием лобби олигархов.

«Так почему они поднимают эту проблему? Это озадачивает меня. Я также думаю, что, к сожалению, есть некоторое лобби и у украинских олигархов, которые являются владельцами ферм на территории Украины», — приводит РИА Новости слова пресс-секретарь кабмина Польши.

В свою очередь, глава польского правительства Матеуш Моравецкий во время поездки по стране с предвыборной кампанией заявил, что обвинения Зеленского в адрес продливших эмбарго стран прозвучали «не к месту». Кроме того, глава камбина республики в очередной раз предупредил, что эскалация со стороны Украины вынудит Польшу «осуществлять дальнейшие шаги в рамках эмбарго со своей стороны».

Позднее в связи с заявлениями Зеленского в МИД Польши вызвали посла Украины, сообщает внешнеполитическое ведомство республики. В ответ украинский посол Василий Зварыч назвал односторонний запрет на ввоз украинского зерна неприемлемым для Киева, а также призвал «польских друзей отбросить эмоции».

Конфликт Варшавы и Киева из-за экспорта зерна прокомментировали в Кремле. Как заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подобных «конфликтов будет только больше».

«Украинский режим, конечно же, свою манеру поведения будет демонстрировать и дальше. Она будет всё меньше и меньше нравиться европейцам, даже таким оголтелым, как поляки и как прибалтийские государства. Продолжения этих конфликтов впереди. Мы за этим внимательно наблюдаем», — заявил Песков.

«Кусают руку кормящего»

Как констатируют эксперты, конфликт между Варшавой и Киевом разгорается, поскольку требования Украины в ситуации с импортом её зерновых идут вразрез с интересами польских властей. Как пояснила заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова в беседе с RT, жёсткая позиция Варшавы объясняется в первую очередь подготовкой к парламентским выборам, в которых значительную роль могут сыграть сельхозпроизводители, выступающие против украинской агропродукции на польском рынке.

«Интересно, что камнем преткновения в отношениях Украины и Польши стали не взаимные претензии по вопросам исторической памяти, а деньги и политика. Сейчас идёт предвыборная кампания партии «Право и справедливость», которая вынуждена показывать свою волю и приоритет польских интересов над украинскими. Киев мог переждать эту бурю, а после выборов, когда позиции партии укрепятся, налаживать отношения. Однако украинские власти решили палить из всех орудий, в том числе подавать иски в ВТО», — сказала она.

Эксперт напомнила, что Польша обладает существенными рычагами давления на киевский режим и может ими воспользоваться, чтобы «обуздать припадок украинской власти».

«Через Польшу на Украину поставляют различные материально-технические средства. Варшава передаёт Киеву военную и гуманитарную помощь. Дуда уже намекнул, что «вентиль» можно перекрыть и создать препятствие на границе для передачи этих необходимых Киеву средств. Это уже второе «китайское предупреждение», — подчеркнула Федосова.

Владимир Зеленский

AP

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По словам аналитика, Украина вступила в конфронтацию с союзниками в лице польской власти, не имея чёткой переговорной позиции.

«Это показывает всё качество украинской дипломатии. Принимаются спорные решения в отношении стран, от которых Киев зависит. Они кусают руку дающего и кормящего», — считает она.

В то же время Польша демонстрирует Украине, что её интересы в аграрной сфере «превыше всего — даже солидарности с киевским режимом», отметила Федосова.

«У таких реалистов, как поляки, этот номер с добрососедством и дружбой в ущерб себе не пройдёт», — добавила эксперт.

Как пояснил в разговоре с RT заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин, в конфликте столкнулись интересы польских и украинских элит, что может вылиться в серьёзную конфронтацию.

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«Польские власти могут надавить на Украину, спровоцировав сложности с поставками вооружения, боевой техники, гуманитарной помощи, прекратить приём украинских беженцев. У них много возможностей создать и другие трудности Украине», — уверен эксперт.

Кошкин полагает, что польское руководство сейчас столкнулось с непониманием того, что делают в Киеве.

«Польша в шоке от манеры поведения украинских властей. Элиты двух стран не могут сегодня выстроить конструктивные отношения, что и вылилось в конфликт. А в ЕС надеются, что все проблемы сможет разрешить Вашингтон», — констатировал эксперт.

Однако координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга уже назвал «суверенными» решения трёх стран ЕС, включая Польшу, ввести эмбарго на импорт украинской агропродукции. По его словам, было бы «лицемерием со стороны США запугивать другие страны» из-за мер, отвечающих интересам их собственного населения.

По мнению Федосовой, Соединённые Штаты рассчитывают, что Польша самостоятельно разрешит свои проблемы с Украиной.

«Им выдан на это карт-бланш. И Варшава будет решать данный вопрос так, как ей выгодно. Уже сейчас мы видим достаточно жёсткую риторику. В Польше большое количество трудоспособного населения задействовано в аграрных работах. Сельскохозяйственное производство польской стороны сильно пострадало бы от наплыва украинского зерна по демпинговым ценам. Аграрии Польши — это та сила, которая может изменить политический ландшафт внутри страны. Поэтому Варшава пойдёт на всё, чтобы угодить этой группе населения», — заключила Федосова.