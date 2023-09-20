Узнать больше

В МИД Польши вызвали посла Украины из-за слов Зеленского в адрес ЕС о зерне

Короткая ссылка
Украинский посол в Польше был вызван в МИД республики в связи с высказываниями Владимира Зеленского о запрете поставок зерна в страны Евросоюза.

Об этом говорится на официальном сайте Министерства иностранных дел Польши.

Как пишет ТАСС, Зеленский обвинил ограничивающие поставки украинского зерна страны ЕС в том, что они превращают этот вопрос в триллер и этим помогают России.

По данным дипведомства, замглавы МИД Павел Яблоньский выразил послу решительный протест Варшавы по отношению к формулировкам, которые были использованы Зеленским в Нью-Йорке на ГА ООН.

Ранее сообщалось, что Киев представил ЕС предложение по вопросу ввоза украинского зерна через систему разрешений, но оно не устроило приграничные страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить