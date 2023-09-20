В МИД Польши вызвали посла Украины из-за слов Зеленского в адрес ЕС о зерне

Украинский посол в Польше был вызван в МИД республики в связи с высказываниями Владимира Зеленского о запрете поставок зерна в страны Евросоюза.

Об этом говорится на официальном сайте Министерства иностранных дел Польши.

Как пишет ТАСС, Зеленский обвинил ограничивающие поставки украинского зерна страны ЕС в том, что они превращают этот вопрос в триллер и этим помогают России.

По данным дипведомства, замглавы МИД Павел Яблоньский выразил послу решительный протест Варшавы по отношению к формулировкам, которые были использованы Зеленским в Нью-Йорке на ГА ООН.

Ранее сообщалось, что Киев представил ЕС предложение по вопросу ввоза украинского зерна через систему разрешений, но оно не устроило приграничные страны.