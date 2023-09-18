PAP: Киев представил ЕС предложение по ввозу украинского зерна

Украина представила Европейскому союзу предложение по вопросу ввоза украинского зерна через систему разрешений, но оно не устроило приграничные страны.

Об этом сообщает агентство PAP со ссылкой на источники.

Как отмечает агентство, предложение Киева предполагает систему разрешений на экспорт украинского зерна.

«Страны ЕС, граничащие с Украиной, сочли его недостаточным», — говорится в публикации.

Кроме того, Польша выступила с резкой критикой новой инициативы Украины.

Ранее замминистра экономики Украины Тарас Качка заявлял, что 18 сентября Украина начнёт процесс подачи иска в ВТО против Венгрии, Польши и Словакии из-за продления эмбарго на украинскую сельхозпродукцию.

Венгрия, Словакия и Польша сохранили запрет на импорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции с Украины, несмотря на то что Еврокомиссия сняла соответствующее эмбарго.

Владимир Зеленский пообещал «цивилизованно отвечать» на такие меры.