Узнать больше

Украина 18 сентября начнёт процесс подачи иска в ВТО против трёх стран ЕС

Короткая ссылка
Заместитель украинского министра экономики Тарас Качка заявил, что 18 сентября Украина начнёт процесс подачи иска в ВТО против Венгрии, Польши и Словакии из-за продления эмбарго на украинскую сельхозпродукцию.
Украина 18 сентября начнёт процесс подачи иска в ВТО против трёх стран ЕС
  • Gettyimages.ru
  • © Pierre Crom

Об этом он рассказал Politico.

«Важно доказать, что эти действия юридически неправомерны», — заявил Качка.

Качка также добавил, что Киев готовится принять меры против импорта овощей и фруктов из Польши.

Ранее Венгрия, Словакия и Польша сохранили запрет на импорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции с Украины, несмотря на то что Еврокомиссия сняла соответствующее эмбарго. Глава киевского режима Владимир Зеленский пообещал «цивилизованно отвечать» на такие меры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить