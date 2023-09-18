Украина 18 сентября начнёт процесс подачи иска в ВТО против трёх стран ЕС
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Об этом он рассказал Politico.
«Важно доказать, что эти действия юридически неправомерны», — заявил Качка.
Качка также добавил, что Киев готовится принять меры против импорта овощей и фруктов из Польши.
Ранее Венгрия, Словакия и Польша сохранили запрет на импорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции с Украины, несмотря на то что Еврокомиссия сняла соответствующее эмбарго. Глава киевского режима Владимир Зеленский пообещал «цивилизованно отвечать» на такие меры.