Заместитель украинского министра экономики Тарас Качка заявил, что 18 сентября Украина начнёт процесс подачи иска в ВТО против Венгрии, Польши и Словакии из-за продления эмбарго на украинскую сельхозпродукцию.

Об этом он рассказал Politico.

«Важно доказать, что эти действия юридически неправомерны», — заявил Качка.

Качка также добавил, что Киев готовится принять меры против импорта овощей и фруктов из Польши.

Ранее Венгрия, Словакия и Польша сохранили запрет на импорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции с Украины, несмотря на то что Еврокомиссия сняла соответствующее эмбарго. Глава киевского режима Владимир Зеленский пообещал «цивилизованно отвечать» на такие меры.