Иск не впечатлил: почему Польша, Венгрия и Словакия не намерены отменять зерновое эмбарго из-за жалобы Украины в ВТО

Польша, Венгрия и Словакия не будут отменять зерновое эмбарго, несмотря на жалобу Киева в ВТО. Как заявили в Варшаве, шаг украинской стороны не впечатлил польские власти — они по-прежнему считают свою позицию верной. В венгерском Минсельхозе, в свою очередь, отметили, что Украина может попытаться начать спор, но в этом случае её партнёром по переговорам будет не Венгрия, а Еврокомиссия. А в Министерстве сельского хозяйства Словакии подчеркнули, что страна не изменит свою позицию, «пока нет гарантий». Ранее Киев подал иски в ВТО против трёх стран ЕС, однако, по мнению экспертов, это ничего не даст. Ситуация в целом демонстрирует отсутствие солидарности на Западе, отмечают аналитики.

Польша, Венгрия и Словакия не намерены отменять зерновое эмбарго, несмотря на жалобу Украины в ВТО. Как заявили в Варшаве, шаг Киева не впечатлил польские власти — они по прежнему считают свою позицию верной.

«Мы подтверждаем свою позицию. Такой иск в ВТО нас не впечатляет в том смысле, что мы не собираемся из-за этого отказываться от введённого нами эмбарго», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря польского правительства Петра Мюллера в эфире телеканала Polsat.

По словам чиновника, решение Варшавы о продлении запрета на украинскую агропродукцию было верным, поскольку оно «вытекает из экономического анализа и возможностей, которые следуют из европейского и международного права».

В венгерском Минсельхозе, в свою очередь, отметили, что Украина может попытаться начать спор, но в этом случае её партнёром по переговорам будет не Венгрия, а Еврокомиссия, которая представляет страны — члены ЕС в рамках этой организации.

Также по теме Эмбарго втроём: почему несколько стран Европы запретили импорт сельхозпродукции с Украины Венгрия, Словакия и Польша сохранили запрет на импорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции с Украины, несмотря на то что...

Со своей стороны, глава Министерства сельского хозяйства Словакии Йозеф Биреш подчеркнул, что страна не изменит позицию, «пока нет гарантий». Он пояснил, что Братислава может изложить свои опасения и представить Всемирной торговой организации причины, которые побудили словацкое правительство продлить эмбарго.

Ранее Киев подал иски в ВТО против Польши, Венгрии и Словакии из-за их запрета на ввоз украинской агропродукции, в том числе зерна.

«Для нас является принципиально важным доказать, что отдельные страны-члены не могут запрещать импорт украинских товаров. Поэтому мы подаём против них иски в ВТО. В то же время мы надеемся, что эти страны снимут свои ограничения и нам не придётся долго выяснять отношения в судах. Нам необходимы солидарность с нами и защита интересов фермеров. Предпринятые нами шаги и давление Еврокомиссии и других стран-членов помогут восстановить нормальную торговлю между Украиной и соседними странами, а также показать солидарность между нами», — заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Ранее Минсельхоз ФРГ сообщил, что продление зернового эмбарго на украинскую агропродукцию Польшей, Венгрией и Словакией противоречит законодательству Евросоюза.

«Я также не понимаю, как это можно привести в соответствие с законодательством ЕС», — цитирует агентство DPA министра сельского хозяйства Германии Джема Оздемира.

Схожей позиции придерживается и исполняющий обязанности главы Минсельхоза Испании Луис Планас. По его словам, принятие односторонних ограничительных мер любым государством-членом «не только является ошибкой, но и противоречит законам сообщества и принципам единого рынка».

Впрочем, в Вашингтоне это назвали «суверенными решениями» трёх стран ЕС. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга.

Представитель Белого дома Джон Кирби

AP

© Susan Walsh

«Первое: нам известно об опасениях некоторых наших европейских партнёров насчёт импорта украинского зерна. Второе: это суверенные решения… Разве не было бы лицемерием со стороны США запугивать другие страны из-за суверенных решений, которые те принимают, так как считают, что они лучше всего отвечают интересам их собственного населения?» — отметил Кирби.

«Интересы третьей страны важнее»

Напомним, после приостановки участия России в зерновой сделке единственные пути экспорта украинской пшеницы и других зерновых — это маршруты через Европу. Как заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, у ЕС якобы нет возможности договориться с РФ по зерновой сделке. Хотя Россия обозначила конкретные условия, при которых будет готова вернуться к выполнению соглашения. В частности, речь идёт о снятии барьеров для экспорта продовольствия и удобрений из РФ.

При этом Еврокомиссия не стала продлевать истёкший 15 сентября запрет на поставки с Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию четырёх видов зерновых и масличных культур — пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника.

В связи с этим Будапешт решил в одностороннем порядке оставить в силе эмбарго и распространить его ещё на 20 видов украинской сельхозпродукции, в том числе крупы, мясо, яйца, растительное масло, овощи, мёд.

Также по теме «Инструмент политического давления»: Москва отвергла обвинения Борреля по поводу поставок российского зерна В Кремле отреагировали на заявления главы евродипломатии Жозепа Борреля, что Россия якобы намерена сделать развивающиеся страны...

Как заявил премьер Венгрии Виктор Орбан, выступая в программе на радиостанции Kossuth, поставки зерна с Украины контролируются Соединёнными Штатами, а руководство ЕС следует в этом вопросе американским, а не европейским интересам.

Польша и Словакия также объявили о сохранении запрета на поставки зерна с Украины. Однако Болгария не стала его продлевать после 15 сентября, что спровоцировало массовые акции протеста сельхозпроизводителей. В Будапеште выразили сожаление по поводу такого шага Софии, подчеркнув, что импорт украинского зерна наносит ущерб фермерам во всех странах Центральной Европы.

Румыния между тем заняла выжидательную позицию, сообщив, что изучит, какие предложения подготовит украинская сторона по контролю за своим экспортом. Еврокомиссия просила киевские власти представить эти документы в Брюссель до конца дня 18 сентября.

При этом венгерское правительство выразило возмущение, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен при принятии решения по импорту зерна с Украины консультировалась с Владимиром Зеленским, а не с лидерами стран Евросоюза.

«Лидеры ЕС избираются странами-членами. Они подотчётны им, они должны их поддерживать. Но вместо этого интересы совершенно посторонней, третьей страны для них важнее, чем интересы стран — членов ЕС», — цитирует ТАСС министра сельского хозяйства Венгрии Иштвана Надя.

Заседание Еврокомиссии

Gettyimages.ru

© Philipp von Ditfurth/picture alliance

Решение Брюсселя не продлевать запрет на импорт украинской агропродукции в пять стран ЕС, граничащих с Украиной, он назвал «возмутительным, неприемлемым и непрозрачным».

Как пишет газета Politico, ситуация вокруг эмбарго на импорт украинского зерна в трёх странах Евросоюза «расколола европейское единство» и вызвала «ярость правительств других стран ЕС». Журналисты издания считают, что этот спор обнажает один из конфликтных вопросов, лежащих в основе сохранения единства западного альянса: как долго западные союзники смогут продолжать поддерживать Украину в ущерб внутренней экономике?

«Этот шаг Польши, Венгрии и Словакии подрывает всё единство ЕС в отношении Украины», — приводит Politico слова одного из неназванных дипломатов ЕС.

В свою очередь, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что тоже не намерен допускать украинское зерно на внутренний рынок страны. По его словам, импорт «огромного количества» украинского зерна, которое дешевле хорватского, привёл бы к тому, что фермеры страны «оказались бы в беде».

«Можно рассматривать как пиар-акцию»

Как заявил старший научный сотрудник Центра сравнительных и политических исследований ИМЭМО РАН Александр Камкин, Польша, Венгрия и Словакия не намерены снимать запрет на импорт украинского зерна, поскольку это может сильно ударить по местным производителям.

«В экономиках этих стран удельный вес сельского хозяйства значительно больше, чем в Западной Европе. Здесь речь идёт о защите своих производителей. Понятное дело, что до интересов Украины ни в Варшаве, ни в Будапеште, ни в Братиславе дела нет. Сейчас как раз период сбора урожая. И, конечно, местные фермеры взбунтуются, если на рынке появится украинская агропродукция по демпинговым ценам, как это произошло в Болгарии», — пояснил он в комментарии RT.

Камкин считает, что София отказалась продлевать эмбарго на поставки украинских зерновых в страну «под давлением извне».

«Поскольку это не в интересах Болгарии, зато в интересах США, которым нужны какие-то каналы вывоза украинской агропродукции, а болгарское направление является одним из таких каналов. В то же время выход на восточноевропейские рынки украинского зерна может спровоцировать масштабные акции протеста среди местных аграриев и массовые стихийные волнения не только в Болгарии, но и в других странах ЕС», — полагает эксперт.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк в разговоре с RT выразил схожее мнение, отметив, что Болгария, похоже, более подвержена зарубежному влиянию.

«Видимо, болгарское правительство наиболее слабое из тех стран ЕС, которым невыгоден импорт украинского зерна, раз оно пошло вопреки интересам своих фермеров. Скорее всего, Болгарию вынудили это сделать под нажимом Вашингтона и Брюсселя, который мог угрожать сократить определённые дотации. А эта страна очень зависит от помощи Евросоюза», — заявил эксперт.

В то же время Данюк отметил, что правительства Венгрии, Словакии и Польши отстаивают интересы своих сельхозпроизводителей, поскольку конкурировать со стоимостью украинского зерна они не могут.

«Несмотря на готовность этих стран в рамках антироссийской коалиции всячески помогать Украине, никто этот кусок пирога под названием «выгода и доходы от сельхозпродукции» с Украиной делить не намерен», — сказал аналитик.

Gettyimages.ru

© Ed Ram

Данюк считает, что ситуация вокруг эмбарго трёх стран ЕС на импорт украинского зерна, а также реакция на это других государств объединения и США демонстрирует отсутствие солидарности в рядах западного сообщества.

«США не готовы из-за экспорта украинского зерна ссориться с очень важными для них странами Центральной и Восточной Европы. А территорию Украины они считают просто буфером и выжженной землёй. Что касается голосов Германии и Испании, хоть они и высказались против эмбарго, но на деле никаких реальных мер для его отмены с их стороны принято не будет», — убеждён Данюк.

Комментируя иски Украины в ВТО, эксперты сошлись во мнении, что Киев вряд ли сможет чего-либо добиться этим шагом. В частности, Камкин считает, что это обращение украинскому режиму «ничего не даст».

«Такие жалобы могут рассматриваться годами, поэтому действия Киева можно расценивать как пиар-акцию. Она рассчитана на граждан страны. Никакого серьёзного эффекта, кроме шумихи, обращение в ВТО не принесёт», — заключил эксперт.