Национальный выбор: почему на Западе опасаются превращения Словакии в союзника России

На Западе боятся, что Словакия после проведения парламентских выборов может стать союзником России. Так, The Guardian пишет, что бывший премьер-министр Роберт Фицо, который якобы «поёт дифирамбы» Москве и берёт пример с лидера соседней Венгрии Виктора Орбана, может вернуться к власти. В таком случае Словакия совершит разворот на 180 градусов и поддержит Владимира Путина, считают журналисты. В свою очередь, и другие западные СМИ называют вполне вероятной победу оппозиции во главе с Фицо, после чего «почти неограниченная» солидарность Словакии с Украиной может скоро закончиться. По мнению экспертов, у словаков есть запрос на отстаивание нацинтересов и освобождение от диктата Брюсселя и Вашингтона, против которых выступает Фицо.

На Западе опасаются, что Словакия после проведения парламентских выборов может стать союзником России. Об этом сообщают западные СМИ. Так, The Guardian пишет, что «если социологические опросы верны», то к власти в Словакии вернётся бывший премьер-министр Роберт Фицо, который якобы «поёт дифирамбы Москве» и берёт пример с лидера соседней Венгрии Виктора Орбана.

«Словакия куда более значима, чем кажется Европе. 30 сентября в этой небольшой европейской стране пройдут парламентские выборы, последствия которых будут ощущаться далеко за её пределами, — пишет The Guardian. — Вскоре в стане ЕС и НАТО может появиться новый нарушитель спокойствия… В случае победы Фицо существует опасность того, что страна совершит разворот на 180 градусов и поддержит Владимира Путина».

Подобно Орбану Фицо «провёл какое-то время в оппозиции, сдвигаясь в сторону правых», осуждая «украинских фашистов» и выступая против решения правительства Словакии отправить имеющееся у страны вооружение Украине, отмечают журналисты.

На прошлой неделе экс-премьер Словакии Роберт Фицо обвинил западные СМИ в поддержке украинских нацистов. По его словам, медиа на Западе знают о существовании таких в ВСУ и открыто об этом говорят, однако не осуждают праворадикальные группировки.

«Западные СМИ открыто говорят о том, что в рядах украинской армии есть фашисты. Возьмём полк «Азов»*... Знаете, что говорят в Словакии? Бандеровцы и прочие, кто там воюет, — это просто уличные хулиганы на задворках общества. Но они служат в армии и делают ужасные вещи», — приводит его слова РИА Новости.

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Фицо также возмутился тем, что на Западе перед такими формированиями «расстилают красную дорожку». Он призвал противостоять нацизму во всех его проявлениях.

Как пишет The Guardian, нет сомнения, что Фицо «снова стал важным игроком» на политической арене «и в моду снова вошли политические взгляды, которых он придерживается». По мнению издания, это говорит о том, «насколько сильно здесь, в самом сердце Европы, подточилась вера в либеральную демократию».

Газета также приводит данные входящего в GLOBSEC Центра демократии и устойчивости, согласно которым лишь 40% жителей Словакии полагают, что основная ответственность за конфликт на Украине лежит на России (самый низкий показатель среди стран Центральной и Восточной Европы). В то время как 50% граждан Словакии считают США угрозой для безопасности страны (несколько лет назад эта цифра была значительно ниже).

Как заявили в партии Фицо «Курс — социальная демократия», конфликт на Украине там воспринимают как «опосредованную войну, которую Соединённые Штаты ведут против России на украинской земле».

«Дело не в России и демократии, а в том, что Россия защищает свою культурную и национальную идентичность от либеральной мании Запада», — отметили в партии.

Фицо, будучи премьер-министром в период с 2006 по 2010 год, а затем с 2012 по 2018 год, также критиковал Запад перед своей внутренней аудиторией.

Роберт Фицо

AP

© Petr David Josek

Антизападным курсом

На Западе и другие СМИ сообщают, что выборы в Словакии могут лишить Украину ближайшего союзника в Европе. В частности, об этом говорится в майской статье британского журнала The Spectator. При этом отмечается, что Словакия играет роль важного транзитного и ремонтного узла для поставок военной техники киевскому режиму.

В свою очередь, в июне журналисты немецкой телерадиокорпорации Deutsche Welle (DW)** опубликовали материал под названием «Словакия на пути в пророссийский лагерь? Всё решат выборы». В нём они называют вполне вероятной победу оппозиции во главе с Фицо от партии «Курс — социальная демократия» (Smer-SD), который в случае прихода к власти поведёт страну «по пророссийскому, антизападному курсу».

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«Как и Орбан (премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. — RT), Фицо был открыто антиукраински и пророссийски настроен с самого начала войны (спецоперации. — RT) России против Украины. В случае победы Smer-SD на выборах Виктор Орбан впервые получит союзника в Вышеградской четвёрке», — пишет DW.

О том, что позиция Братиславы может стать «более похожей на внешнюю политику» Орбана после возможной победы Фицо на выборах, предостерегла и президент Словакии Зузана Чапутова в интервью журналу Politico.

Как подчёркивает DW, «почти неограниченная солидарность Словакии с Украиной может скоро закончиться».

Журналисты напоминают, что Словакия была одной из первых стран НАТО, которая в 2022 году передала киевскому режиму систему противовоздушной обороны — советский ЗРК С-300. Позднее, весной текущего года Братислава также отдала Киеву весь парк своих истребителей — 13 МиГ-29.

«Но если все четыре правительства, находившиеся у власти в течение последних трёх с половиной лет, были явно проукраинскими и прозападными, то настроение словацкого общества за последний год значительно изменилось в пользу России», — отмечают журналисты Deutsche Welle.

Флаг Словакии

Gettyimages.ru

© da-kuk

Телерадиокорпорация ссылается на опрос общественного мнения, проведённый компанией Globsec в восьми странах Евросоюза Центральной и Восточной Европы, согласно которому словаки имеют самые пророссийские и антизападные настроения в исследуемом регионе.

«76% опрошенных в регионе решительно выступают против санкций в отношении Москвы, а 69% отвергают военную помощь Украине», — приводит данные DW.

В свою очередь, и Bloomberg признаёт, что «националисты и популисты», такие как бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который лидирует в опросах перед выборами, добиваются успеха.

«Финансирование групп, продвигающих ультраконсервативные программы, растёт», — отмечается в материале.

Популярный кандидат

По мнению старшего научного сотрудника Центра сравнительных и политических исследований ИМЭМО РАН Александра Камкина, вероятность победы партии Фицо «Курс — социальная демократия» действительно достаточно высока.

«О возможной победе Фицо говорят практически весь этот год. Популярность его партии растёт на фоне очевидной несамостоятельности нынешнего правительства Словакии, которое полностью следует в фарватере вашингтонского и брюссельского консенсуса. Всё большее количество жителей Словакии выступают прежде всего против экономической поддержки Украины, потому что дела в европейских странах идут не лучшим образом. Кроме того, в целом усталость от украинского трека и опасения в связи с близостью Словакии к театру военных действий, не могут не сказаться на электоральных предпочтениях», — заявил эксперт в комментарии RT.

Камкин утверждает, что нынешнее руководство страны декларирует поддержку Украины даже в ущерб собственным интересам.

«В то же время Фицо понимает, что постоянные потоки вооружений на Украину могут привести и к росту преступности, тех или иных экстремистских настроений, поскольку неконтролируемый поток оружия попадает на чёрный рынок. Известны случаи, когда поставляемое Украине оружие всплывает в самых разных частях света. Словакия граничит с Украиной. Поэтому здесь можно говорить, что есть опасения в плане безопасности. А Фицо — это политик, который отстаивает интересы собственного государства, несмотря на давление извне», — пояснил эксперт.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк в разговоре с RT выразил схожее мнение.

«Отношение Фицо к России основано на том, что в Словакии и других Европейских странах есть внутренний запрос на отстаивание нацинтересов, который полностью противоречит запросу Брюсселя и диктату Вашингтона, поэтому Фицо выступает против накачивания оружием киевского режима», — пояснил эксперт.

Как полагает Камкин, избрание Фицо может привести к тому, что Братислава «пойдёт по стопам» Будапешта, которому даже в условиях западных санкций удалось сохранить контакты с Москвой.

«Пример Виктора Орбана заразителен. Здесь мы видим уже формирование единого восточноевропейского фронта противостояния попыткам вовлечения Европы в прямое военное столкновение с Россией через поставки вооружения и специалистов», — отметил он.

Данюк уверен, что в таком случае Словакия и Венгрия могут сформировать «костяк независимых государств» в Европе.

«Изменения в политике Братиславы может вылиться в приостановку спонсирования киевского режима. В целом может быть задан новый тренд, который этот карточный домик под названием антироссийская политика просто разрушит», — сказал аналитик.

Таким образом, вопрос отстаивания своей национальной идентичности может стать ключевым на предстоящих выборах в Словакии.

«Разочарование правящей партией, не только в Словакии, но и в других странах Европы, действительно растёт. Поэтому Фицо и его партия сейчас в числе наиболее популярных кандидатов предвыборной гонки», — заключил эксперт.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.

** СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 28.03.2022.