Bloomberg: Сорос «отступает» из Европы на фоне роста популярности националистов

Фондовая империя миллиардера Джорджа Сороса, прекращающая финансирование своих проектов в Европе, «решила отступить» на фоне растущей популярности правых консервативных движений в европейских странах, пишет Bloomberg.

Агентство отмечает, что по мере того, как Сорос готовится к сокращению присутствия в Европе, «националисты и популисты», такие как премьер-министр Италии Джорджа Мелони и бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который лидирует в опросах перед выборами в следующем месяце, добиваются успеха.

«Финансирование групп, продвигающих ультраконсервативные программы, растёт», — отмечается в материале.

Как ранее писало агентство Reuters, фонд «Открытое общество»* Джорджа Сороса намерен прекратить большую часть своих проектов в Евросоюзе и сосредоточиться на работе в других странах.

11 июня газета The Wall Street Journal сообщила, что Джордж Сорос передаёт контроль над своей фондовой империей 37-летнему сыну Александру.

Благотворительное предприятие стоимостью $25 млрд под управлением Сороса-младшего продолжит борьбу за избирательные права граждан, а также за гендерное равенство и право на аборты, отмечалось в статье.

*Фонд «Открытое общество» (Open Society Foundation) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 26.11.2015.