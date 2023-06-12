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Орбан сравнил с «Крёстным отцом» передачу Соросом контроля над фондами своему сыну

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сравнил с событиями фильма «Крёстный отец» передачу миллиардером Джорджем Соросом контроля над средствами своему сыну Александру.
Орбан сравнил с «Крёстным отцом» передачу Соросом контроля над фондами своему сыну
  • РИА Новости

«Сорос 2.0», — написал Орбан в Twitter, комментируя это.

Политик добавил к сообщению фрагмент из фильма «Крёстный отец», на котором Вито Корлеоне передаёт контроль за кланом своему сыну.

11 июня The Wall Street Journal сообщила, что миллиардер венгерского происхождения Джордж Сорос передаёт контроль над своей фондовой империей 37-летнему сыну Александру.

Благотворительное предприятие стоимостью $25 млрд под управлением Сороса-младшего продолжит борьбу за избирательные права граждан, а также за гендерное равенство и право на аборты, отмечалось в статье.

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