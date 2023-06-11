Американский миллиардер Джордж Сорос передаёт контроль над своей фондовой империей 37-летнему сыну Александру. Благотворительное предприятие стоимостью $25 млрд под управлением Сороса-младшего продолжит борьбу за избирательные права граждан, а также за гендерное равенство и право на аборты, пишет газета The Wall Street Journal.

Александра Сороса издание характеризует как «левоцентристского мыслителя», который вырос, «стесняясь богатства семьи». Изначально младший сын не считался потенциальным преемником отца, говорится в статье.

В интервью Сорос-младший отметил, что будет поддерживать американских левых политиков.

Кроме того, Алекс Сорос выразил обеспокоенность перспективой возвращения Дональда Трампа на пост президента США. Его политическая позиция предполагает значительную финансовую роль фондов Сороса в грядущих президентских выборах в США, пишет газета.

В мае американский предприниматель Илон Маск выступил с утверждением о том, что Джордж Сорос ненавидит человечество и намерен «разрушить саму ткань цивилизации».

В январе 2022 года депутат Европарламента от Бельгии Том Вандендрисе задался вопросом, может ли Еврокомиссия быть связана со структурами, имеющими отношение к Джорджу Соросу.

Кроме того, как отмечали в Минобороны России, фонд Сороса упоминается в приложениях к документам о финансировании военно-биологической программы Пентагона на территории Украины, расходы на которую, по имеющимся данным, превысили $250 млн.