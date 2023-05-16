Илон Маск заявил, что миллиардер Сорос ненавидит человечество

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что миллиардер Джордж Сорос ненавидит человечество.

В Twitter Маск вступил в дискуссию с одним из пользователей, который выразил мнение, что якобы у Сороса «благие намерения».

В ответ Маск заявил, что считает иначе. По его мнению, Сорос намерен «разрушить саму ткань цивилизации».

«Сорос ненавидит человечество», — отметил он.

Ранее Сорос опроверг появившуюся в социальных сетях информацию о своей смерти от сердечного приступа.

В январе официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в случае подтверждения получения американскими СМИ денег от Сороса для корректировки публикуемой информации демократия США окажется «на помойке истории».