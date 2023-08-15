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Reuters: фонд Сороса намерен прекратить большую часть своих проектов в Евросоюзе

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Фонд «Открытое общество»* Джорджа Сороса намерен прекратить большую часть своих проектов в Евросоюзе и сосредоточиться на работе в других странах, пишет Reuters со ссылкой на внутренний документ организации.
Reuters: фонд Сороса намерен прекратить большую часть своих проектов в Евросоюзе
  • Gettyimages.ru
  • © diamant24

«Новое утверждённое стратегическое направление предусматривает вывод и прекращение значительной части нашей текущей работы в Европейском союзе, перенос нашего внимания и выделение ресурсов на другие части мира», — говорится в письме, которое оказалось в распоряжении агентства.

11 июня The Wall Street Journal сообщила, что Джордж Сорос передаёт контроль над своей фондовой империей 37-летнему сыну Александру.

Благотворительное предприятие стоимостью $25 млрд под управлением Сороса-младшего продолжит борьбу за избирательные права граждан, а также за гендерное равенство и право на аборты, отмечалось в статье.

*Фонд «Открытое общество» (Open Society Foundation) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 26.11.2015.

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