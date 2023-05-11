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The Spectator: выборы в Словакии могут лишить Украину ближайшего союзника в Европе

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Выборы в правительстве Словакии могут лишить Украину ближайшего союзника в Европе, пишет обозреватель Уильям Наттрасс в статье для журнала The Spectator.

«Есть одна партия, которая, видимо, достаточно сильна, чтобы возглавить правительство, и это плохая новость для Украины и ЕС», — говорится в публикации.

По словам Наттрасса, речь идёт о возглавляемой бывшим премьер-министром Словакии Робертом Фицо социал-демократической партии SMER. 

Фицо известен своей критикой политики западных стран в отношении украинского конфликта, добавил журналист.

Как отметил Наттрасс, Словакия играет роль важного транзитного и ремонтного узла для поставок военной техники на Украину.

В случае победы в Словакии партии SMER Украина лишится поддержки своего ключевого союзника в Европе, заключил автор статьи.

Ранее министр сельского хозяйства Словакии Самуэл Влчан заявил, что убытки словацких аграриев из-за ситуации с украинским зерном составили около €200 млн.

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