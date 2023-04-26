В Словакии заявили, что убытки фермеров из-за зерна с Украины составили €200 млн

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Министр сельского хозяйства Словакии Самуэл Влчан заявил, что убытки словацких аграриев из-за ситуации с украинскими сельскохозяйственными товарами составили около €200 млн.
В Словакии заявили, что убытки фермеров из-за зерна с Украины составили €200 млн
  • РИА Новости

«Только на зерновых и переработке масличных культур убытки словацких фермеров составили около €200 млн. Поэтому мы были вынуждены ввести собственные охранные меры на границах», — сказал Влчан. Его слова приводит словацкий портал teraz.sk.

При этом он подчеркнул, что Словакия никогда не блокировала транзит украинских сельхозкультур.

Ранее стало известно, что Венгрия и ещё пять стран призвали Еврокомиссию запретить импорт сельскохозяйственной продукции с Украины до конца 2023 года.

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