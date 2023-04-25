Венгрия и ещё пять стран призвали ЕК запретить импорт украинского зерна до конца года

Венгрия и ещё пять стран призвали Еврокомиссию запретить импорт сельскохозяйственной продукции с Украины до конца 2023 года.

Соответствующее заявление сделал министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь.

«Мы вместе с пятью пограничными государствами пытаемся убедить Еврокомиссию, чтобы решение проблемы восточноевропейских фермеров было найдено на уровне Евросоюза», — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что Венгрия и её партнёры надеются, что ЕК примет их меры по запрету импорта зерна с Украины до конца года, чтобы фермеры могли собрать и складировать урожай.

Кроме того, Надь считает, что фермеры из всех стран ЕС должны получить от ЕК финансовую поддержку за понесённый ранее ущерб.

Ранее министр сельского хозяйства Румынии Петре Дая заявил, что Еврокомиссия готова рассмотреть возможность приостановки ввоза зерна с Украины вплоть до 5 июня, если Польша, Болгария, Венгрия и Словакия отменят односторонние запреты на импорт.