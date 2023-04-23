Румынская таможня с 24 апреля будет опечатывать агропродовольственные грузы с Украины

Пресс-служба Министерства сельского хозяйства Румынии сообщила, что румынская таможня с 24 апреля будет опечатывать следующие транзитом агропродовольственные грузы с Украины.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министерства.

«Румынское государство примет дополнительные меры безопасности (опечатывание и мониторинг) для транспортных средств, следующих транзитом через территорию Румынии в третьи страны, чтобы защитить румынских фермеров, которые сталкиваются с трудностями из-за потока украинского зерна», — отметили в ведомстве.

Вместе с этим таможня Румынии будет проверять все агропродовольственные товары с Украины, поскольку в них ранее было обнаружено превышение уровня пестицидов.

Ранее министр сельского хозяйства Румынии Петре Дая заявил, что Еврокомиссия (ЕК) готова рассмотреть возможность приостановки ввоза зерна c Украины вплоть до 5 июня, если Польша, Болгария, Венгрия и Словакия отменят односторонние запреты на импорт.