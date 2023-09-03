Экс-премьер Словакии обвинил западные СМИ в поддержке украинских нацистов

Западные СМИ знают о существовании фашистов и нацистов в ВСУ и открыто об этом говорят, но не осуждают праворадикальные группировки, заявил экс-премьер Словакии Роберт Фицо.

«Западные СМИ открыто говорят о том что в рядах украинской армии есть фашисты. Возьмем полк «Азов»*... Знаете что говорят в Словакии? Бандеровцы и прочие, кто там воюет, это просто уличные хулиганы на задворках общества», — цитирует его РИА Новости.

Политик отметил, что никогда не видел хулиганов на улице с пулемётами на танке, однако такие люди служат в армии и делают ужасные вещи. Он осудил позицию Запада в отношении таких формирований.

По словам Фицо, власти боятся запретить нацистскую символику из страха наказания от Вашингтона и Брюсселя.

В заключение экс-премьер Словакии призвал противостоять нацизму во всех проявлениях.

Ранее в ООН прокомментировали нацистскую символику в ВСУ.

Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что захваченные в плен боевики нацбатов на Украине носят на одежде и на теле символику нацистских батальонов ваффен-СС и открыто пропагандируют труды Адольфа Гитлера.

В Кремле назвали ужасным тот факт, что германские власти вооружают и поддерживают на Украине режим, который «разрешает нацистам ходить по улицам с нацистской символикой и устраивать факельные шествия».

Кроме того, украинский президент Владимир Зеленский опубликовал фотографию, на которой его охраняет военный с эмблемой дивизии СС «Мёртвая голова».

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.