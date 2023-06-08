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В ООН выступили против нацистской символики после публикации NYT о ВСУ

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ООН выступает против нацистов и нацистской символики, заявил официальный представитель Генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик. Таким образом он прокомментировал публикацию газеты The New York Times о наличии нацистских символов на форме военнослужащих украинской армии.

Отмечается, что речь идёт о публикации газеты от 7 июня, в которой говорилось, что правительство Украины и союзники по Североатлантическому альянсу опубликовали, а потом удалили из своих социальных сетей три фотографии военных ВСУ с нашивками в виде нацистских символов.

«Мы выступаем против нацистов и нацистских символов», — цитирует Дюжаррика РИА Новости.

Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что захваченные в плен боевики нацбатов на Украине носят на одежде и на теле символику нацистских батальонов ваффен-СС и открыто пропагандируют труды Адольфа Гитлера.

В Кремле назвали ужасным тот факт, что германские власти вооружают и поддерживают на Украине режим, который «разрешает нацистам ходить по улицам с нацистской символикой и устраивать факельные шествия».

Кроме того, украинский президент Владимир Зеленский опубликовал фотографию, на которой его охраняет военный с эмблемой дивизии СС «Мёртвая голова».

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