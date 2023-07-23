«Путь упадка»: в Венгрии заявили о снижении конкурентоспособности экономики ЕС без российских энергоресурсов

Европу можно отделить от российской энергии, но это малоэффективно, поскольку тогда Москва найдёт других покупателей, а ЕС потеряет свою конкурентоспособность. Такого мнения придерживается премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он указал, что РФ «нельзя отделить от остальной части мира», и выразил уверенность, что Европа проигрывает, отказываясь от российских энергоносителей в пользу американских, поскольку вынуждена платить за них в 5—10 раз больше. Кроме того, ранее в Германии предупредили о вероятном промышленном спаде на фоне максимального сокращения импорта природного газа из России. Аналитики, в свою очередь, отмечают, что главным бенефициаром всей этой ситуации остаются США, которые активно способствуют деиндустриализации Европы.

Европу можно оставить без российских энергоресурсов, однако РФ найдёт на них покупателя, тогда как ЕС станет неконкурентоспособным. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Конечно, Европу можно отделить от российской энергии, но это на самом деле иллюзия, и она не возымеет эффекта, потому что Россию нельзя отделить от остальной части мира. Российское сырьё купит кто-то другой, а мы страдаем от «военной инфляции» и теряем нашу конкурентоспособность», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее Орбан выступил с утверждением, что Европа проигрывает, отказываясь от российских энергоносителей в пользу американских, поскольку вынуждена платить за них больше в 5—10 раз. Европа должна задать вопросы «американским друзьям» относительно того, кто выигрывает в этой ситуации, считает глава венгерского правительства.

В свою очередь, спикер парламента Венгрии Ласло Кевер ранее подчеркнул, что ЕС уже сейчас можно назвать проигравшим в украинском кризисе, поскольку он действует вопреки собственным экономическим интересам. А министр иностранных дел республики Петер Сийярто прямо указал на США как на главного бенефициара рецессии в Европе.

Топливная дилемма

Напомним, что после начала спецоперации РФ на Украине в 2022 году страны Евросоюза ввели против Москвы широкие секторальные экономические санкции, а также заявили о намерении полностью отказаться от импорта энергоресурсов из РФ.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в январе заявил, что до конца 2023 года объединение окончательно прекратит закупать российские энергоносители.

Газовый танкер

AP

© Koji Sasahara

«К концу года все страны полностью избавятся от энергетических ресурсов России. Возможно, Венгрия станет исключением по политическим причинам», — сказал он.

Такие решения Брюсселя спровоцировали стремительный рост цен на электроэнергию, топливо и коммунальные услуги в странах Евросоюза в 2022 году. По этой причине многие европейские предприятия были вынуждены закрыться или начать перенос своих производств в другие страны, включая США.

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Наиболее сильно этот процесс затронул Германию. В минувшем году председатель Ассоциации немецких профсоюзов Ясмин Фахими предупредила, что целые отрасли промышленности ФРГ могут рухнуть из-за прекращения поставок природного газа из России, в том числе химическое производство, алюминиевая и стеклопромышленность.

В середине июня 2023 года министр экономики и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек в ходе экономической конференции в Восточной Германии выразил опасение, что страна может быть вынуждена свернуть или даже отключить промышленные мощности, если соглашение о транзите газа между Украиной и Россией не будет продлено после окончания срока его действия в конце 2024 года.

«Не существует безопасного сценария дальнейшего развития событий», — цитирует его агентство Bloomberg.

Напомним, что представляющий партию «Союз 90/Зелёные» Хабек при этом последовательно поддерживал отказ от энергоресурсов из РФ как для Германии, так и для всей Европы в целом.

Стоит также заметить, что транзит через территорию Украины остаётся единственным путём для поставок газа в Западную и Центральную Европу. При этом украинская сторона отклоняет заявку на прокачку газа через ГИС «Сохрановка».

Прокачка энергоносителя по ниткам газопроводов «Северный поток» стала невозможной после терактов в минувшем сентябре.

«В прямой зависимости от США»

Говоря о неминуемом сокращении конкурентоспособности Европы без российских энергоносителей, Виктор Орбан лишь констатирует реальность, отметил в комментарии RT политолог Александр Асафов.

«Он говорит то, что очевидно любому здравомыслящему политику. Однако это не сподвигнет остальных европейских лидеров изменить политическую парадигму, поскольку они лишены возможности самостоятельно принимать решения и по-прежнему находятся в прямой зависимости от воли США. Венгрия придерживается суверенной позиции, чего нельзя сказать о других», — пояснил специалист.

Виктор Орбан

Gettyimages.ru

© Thierry Monasse

С его точки зрения, отказ от энергоресурсов из РФ не сделал Европу более независимой в плане энергетической безопасности.

«Действия ЕС по защите европейской энергетической безопасности, как они это называют, лишь сделали всю их энергосистему зависимой от американцев, которые теперь определяют цену на энергоресурсы. Мы знаем, что Евросоюз пошёл на этот шаг по политическим мотивам и принял на себя определённые издержки, но в итоге главным выгодоприобретателем от ситуации стали США, и линия Брюсселя по этому вопросу мало кого волнует», — рассуждает аналитик.

После того как США вынудили Европу искать альтернативные источники энергии, что резко снизило конкурентоспособность её производства, они всячески стали способствовать и тому, чтобы европейские предприятия переносили свои мощности на американскую территорию, напоминает Асафов.

«Американцы фактически переманивают европейские компании к себе, чтобы они могли быть ближе к энергоресурсам. Понятно, что экономика и промышленность Европы получают колоссальный ущерб. Но поскольку основной бенефициар — США, американцев это не особо беспокоит. В той же Германии они управляют политическим процессом через «Зелёных». И возможности повлиять на это нет ни у кого, даже у Орбана, которого тоже рано или поздно могут настичь политические последствия за его сопротивление этому процессу», — уверен политолог.

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Как объяснил RT ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, Европа сокращает объёмы потребления энергии из-за ползучей деиндустриализации, вызванной отказом от энергоресурсов из России, которые делали производство рентабельным.

«Объёмы промышленного производства постепенно сокращаются, и мы видим, что этот процесс продолжается. В 2022 году потребление газа упало на 70 млрд кубометров, что очень много: они не нашли новых стабильных источников поставок, а просто сократили объёмы потребления. Отсутствие российского газа европейцы заметили в полной мере и просто вступили на путь экономического упадка, так как без топлива из РФ энергия стала очень дорогой и многие промышленники ЕС не могут себе её позволить. Равноценной альтернативы нет. Орбан прав: Россию вычеркнуть просто так нельзя», — отметил Юшков.

Он добавил, что, помимо энергоресурсов, Россия поставляет на мировой рынок продовольствие, удобрения и металлы, «жизненно важные для мировой экономики», несмотря на заверения западных политиков об обратном.

«Сейчас ЕС продолжает закупать газ с огромной наценкой, переплачивая не только американским друзьям, но и другим поставщикам. Естественно, что предприятия, которые работают на дешёвой энергии в Соединённых Штатах, выигрывают у европейских конкурентов, которые в итоге не могут реализовать свою продукцию. Европа, как промышленно-экономический центр, постепенно уходит с мировой арены», — пояснил аналитик.

Он напомнил, что США даже приняли специальный закон, который предоставляет льготы европейским компаниям, переносящим своё производство в Америку.

«США эти процессы открыто поддерживают, президент Франции Эммануэль Макрон в прошлом году пытался выяснить отношения с главой Белого дома Джо Байденом. Ничего не вышло: все эти налоговые льготы остались в силе. Американцы пытаются извлечь для себя максимальные выгоды, пользуясь сложной ситуацией в Европе», — заключил эксперт.