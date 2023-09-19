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Боррель: возможность достигнуть соглашения по зерновой сделке отсутствует

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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что не видит возможности достижения договорённости по «черноморской инициативе» с Россией.

Об этом информирует РИА Новости.

«Не ищите оправданий и не ищите ложных аргументов. Возможности достижения договорённости нет, потому что я искренне убеждён, что они этого не хотят», —

Ранее госсекретарь Энтони Блинкен переговорил с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем, обсудив в числе прочих тем «Черноморскую зерновую инициативу».

Также посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Белый дом не снимает барьеры для возобновления зерновой сделки.

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