Посол Антонов: Вашингтон не снимает барьеры для возобновления зерновой сделки

Белый дом не снимает барьеры для возобновления зерновой сделки, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

При этом он назвал «мифотворчеством» заявления администрации США о том, что Россия постоянно меняет условия возобновления зерновой сделки.

«Белому дому... уже давно следовало бы перейти от тиражирования пустых инсинуаций к реальному снятию санкционных барьеров», — цитирует посла РИА Новости.

Ранее Антонов заявил, что Вашингтон тщетно надеется обрушить российскую экономику.

Также, по его мнению, США двулично оценивают визит северокорейского лидера Ким Чен Ына в Россию.