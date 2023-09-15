Антонов: Вашингтон тщетно надеется обрушить российскую экономику

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон тщетно надеется обрушить российскую экономику.

Информация об этом появилась в Telegram-канале российского диппредставительства.

«То ли от отчаяния, то ли из-за иллюзий американские власти фанатично изобретают дополнительные способы нанесения урона нашей стране», — сказал посол.

По его словам, Россия уже находится под действием «тысяч незаконных односторонних рестрикций», которые, однако, не помогли сокрушить отечественное нацхозяйство.

Ранее сообщалось, что США объявят о санкциях за помощь России в обходе западных рестрикций.

Позже Минфин Соединённых Штатов включил десятки физических и юридических лиц в санкционный список по России.