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WSJ: США объявят о санкциях за помощь России в обходе западных рестрикций

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США 14 сентября объявят о введении санкций в отношении 150 физических лиц и компаний из разных стран мира за помощь России в обходе западных рестрикций.
WSJ: США объявят о санкциях за помощь России в обходе западных рестрикций
  • РИА Новости

Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Отмечается, что санкции будут введены в отношении тех, кто предположительно поставляет американские технологии в Россию. 

Также издание пишет, что это свидетельствует о том, что Запад расширяет усилия, чтобы перекрыть в Россию поток товаров, необходимых для её спецоперации на Украине.

В августе WSJ писала, что США угрожают Турции санкциями за помощь России в обходе ограничений.

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