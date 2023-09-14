WSJ: США объявят о санкциях за помощь России в обходе западных рестрикций

США 14 сентября объявят о введении санкций в отношении 150 физических лиц и компаний из разных стран мира за помощь России в обходе западных рестрикций.

Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Отмечается, что санкции будут введены в отношении тех, кто предположительно поставляет американские технологии в Россию.

Также издание пишет, что это свидетельствует о том, что Запад расширяет усилия, чтобы перекрыть в Россию поток товаров, необходимых для её спецоперации на Украине.

В августе WSJ писала, что США угрожают Турции санкциями за помощь России в обходе ограничений.