WSJ: США угрожают Турции санкциями за помощь России в обходе ограничений

Власти Соединённых Штатов угрожают Турции введением санкций в связи с тем, что Анкара якобы помогает Москве в обходе введённых против неё ограничений.

Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Как пишет газета со ссылкой на американского дипломата, США проинформировали Турцию о последствиях помощи России в обходе санкций.

Кроме того, отмечается, что Вашингтон стремится ужесточить соблюдение антироссийских ограничений в Турции.

Ранее издание AirportHaber сообщало, что Турция перестала заправлять и обслуживать самолёты Boeing и Airbus авиакомпаний России и Белоруссии из-за письма Управления промышленности и безопасности Минторга США.

Позже в Минтрансе России заявили, что российские авиакомпании выполняют рейсы в Турцию в штатном порядке.