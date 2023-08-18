WSJ: США угрожают Турции санкциями за помощь России в обходе ограничений
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Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Как пишет газета со ссылкой на американского дипломата, США проинформировали Турцию о последствиях помощи России в обходе санкций.
Кроме того, отмечается, что Вашингтон стремится ужесточить соблюдение антироссийских ограничений в Турции.
Ранее издание AirportHaber сообщало, что Турция перестала заправлять и обслуживать самолёты Boeing и Airbus авиакомпаний России и Белоруссии из-за письма Управления промышленности и безопасности Минторга США.
Позже в Минтрансе России заявили, что российские авиакомпании выполняют рейсы в Турцию в штатном порядке.