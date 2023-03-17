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В Минтрансе заявили, что российские авиакомпании выполняют рейсы в Турцию в штатном режиме

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Российские авиакомпании выполняют рейсы в Турцию в штатном порядке, заявили в Минтрансе России.
В Минтрансе заявили, что российские авиакомпании выполняют рейсы в Турцию в штатном режиме
  • Gettyimages.ru

«Рейсы российских авиакомпаний в Турецкую Республику выполняются в штатном режиме», — приводит сообщение ТАСС.

В ведомстве также подчеркнули, что проблем с наземным обслуживанием российских бортов в аэропортах Турции нет.

Ранее издание AirportHaber сообщало, что Турция перестала заправлять и обслуживать самолёты Boeing и Airbus авиакомпаний России и Белоруссии из-за письма из Управления промышленности и безопасности Минторга США.

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