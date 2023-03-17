Минтранс России обсуждает с Турцией вопрос топливного обеспечения российских самолётов
- Gettyimages.ru
«Минтрансом России проводятся консультации с турецкой стороной по отдельным вопросам топливного обеспечения российских самолётов», — приводит сообщение РИА Новости.
В ведомстве подчеркнули, что проблем с наземным обслуживанием российских бортов в аэропортах Турции нет.
Ранее издание AirportHaber сообщало, что Турция перестала заправлять и обслуживать самолёты Boeing и Airbus авиакомпаний России и Белоруссии из-за письма Управления промышленности и безопасности Минторга США.