Минфин США ввёл санкции против десятков физических и юридических лиц из России

Минфин Соединённых Штатов включил десятки физических и юридических лиц в санкционный список по России.

РИА Новости

Под санкции попали АвтоВАЗ, «Москвич», Трансмашхолдинг, Росавтодор, НПО «Сатурн». Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что средства, конфискованные США у подсанкционных российских предпринимателей, пойдут на нужды украинской армии.