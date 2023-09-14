Минфин США ввёл санкции против десятков физических и юридических лиц из России
Минфин Соединённых Штатов включил десятки физических и юридических лиц в санкционный список по России.
- РИА Новости
Под санкции попали АвтоВАЗ, «Москвич», Трансмашхолдинг, Росавтодор, НПО «Сатурн».
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что средства, конфискованные США у подсанкционных российских предпринимателей, пойдут на нужды украинской армии.
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