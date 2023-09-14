Посол Антонов: США двулично оценивают визит Ким Чен Ына в Россию
По его словам, Вашингтон поставляет оружие в «горячую» точку — на Украину, при этом считает военно-техническое сотрудничество России с зарубежными странами незаконным.
Кроме того, посол отметил, что Москва решит сама, с кем взаимодействовать.
«У США нет никакого права учить нас как жить», — цитирует Антонова РИА Новости.
Ранее Госдеп США заявил, что готов принять меры против сотрудничества КНДР и России.
Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Россию не интересуют предостережения США в контексте переговоров с КНДР.