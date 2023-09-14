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Посол Антонов: США двулично оценивают визит Ким Чен Ына в Россию

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Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что оценки США визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию являются проявлением двуличия.

По его словам, Вашингтон поставляет оружие в «горячую» точку — на Украину, при этом считает военно-техническое сотрудничество России с зарубежными странами незаконным. 

Кроме того, посол отметил, что Москва решит сама, с кем взаимодействовать.

«У США нет никакого права учить нас как жить», — цитирует Антонова РИА Новости.

Ранее Госдеп США заявил, что готов принять меры против сотрудничества КНДР и России.

Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Россию не интересуют предостережения США в контексте переговоров с КНДР.

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