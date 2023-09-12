Госдеп США заявил, что готов принять меры против сотрудничества КНДР и России
- РИА Новости
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ведомства Мэттью Миллера.
«Мы будем наблюдать за происходящим и при необходимости без колебаний примем меры, чтобы призвать к ответу виновных», — заявил он.
Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Россию.
Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что министр обороны России Сергей Шойгу будет участвовать в переговорах лидеров КНДР и России Ким Чен Ына и Владимира Путина.