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Госдеп США заявил, что готов принять меры против сотрудничества КНДР и России

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В Государственном департаменте США заявили о готовности принять меры против военно-технического сотрудничества России и Северной Кореи.
Госдеп США заявил, что готов принять меры против сотрудничества КНДР и России
  • РИА Новости
  • © Sputnik / Артур Габдрахманов

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ведомства Мэттью Миллера.

«Мы будем наблюдать за происходящим и при необходимости без колебаний примем меры, чтобы призвать к ответу виновных», — заявил он.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Россию.

Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что министр обороны России Сергей Шойгу будет участвовать в переговорах лидеров КНДР и России Ким Чен Ына и Владимира Путина.

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