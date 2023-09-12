Кремль: Шойгу будет участвовать в переговорах Ким Чен Ына и Путина
Министр обороны России Сергей Шойгу будет участвовать в переговорах лидеров КНДР и России Ким Чен Ына и Владимира Путина.
- globallookpress.com
- © Komsomolskaya Pravda
Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он уточнил, что отдельной встречи министров обороны России и Северной Кореи не предполагается.
Ранее Песков подтвердил, что Ким Чен Ын находится на территории России.
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