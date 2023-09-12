Узнать больше

Кремль: Шойгу будет участвовать в переговорах Ким Чен Ына и Путина

Короткая ссылка
Министр обороны России Сергей Шойгу будет участвовать в переговорах лидеров КНДР и России Ким Чен Ына и Владимира Путина.
Кремль: Шойгу будет участвовать в переговорах Ким Чен Ына и Путина
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он уточнил, что отдельной встречи министров обороны России и Северной Кореи не предполагается.

Ранее Песков подтвердил, что Ким Чен Ын находится на территории России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить