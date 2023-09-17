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Госсекретарь США Блинкен и Генсек ООН Гутерреш обсудили зерновую сделку

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Госсекретарь Энтони Блинкен переговорил с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем, обсудив в числе прочих тем «Черноморскую зерновую инициативу».

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Госдепартамент.

«Госсекретарь и генеральный секретарь обсудили широкий круг тем, включая «Черноморскую зерновую инициативу», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что сторонами обсуждались военный конфликт России и Украины, а также ситуация с безопасностью на Гаити.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон не снимает барьеры для возобновления зерновой сделки.

Также поступала информация о том, что Еврокомиссия обязала Украину представить план контроля экспорта зерна в ЕС.

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