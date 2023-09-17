Госсекретарь США Блинкен и Генсек ООН Гутерреш обсудили зерновую сделку
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Госдепартамент.
«Госсекретарь и генеральный секретарь обсудили широкий круг тем, включая «Черноморскую зерновую инициативу», — говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что сторонами обсуждались военный конфликт России и Украины, а также ситуация с безопасностью на Гаити.
Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон не снимает барьеры для возобновления зерновой сделки.
Также поступала информация о том, что Еврокомиссия обязала Украину представить план контроля экспорта зерна в ЕС.