Еврокомиссия обязала Украину представить план контроля экспорта зерна в ЕС

Украина должна в срок до 18 сентября представить план действий по контролю экспорта зерна в ЕС, сообщили в Еврокомиссии.

«Украина представит план действий... в понедельник, 18 сентября 2023 года», — говорится в сообщении ЕК.

Отмечается, что до этого времени Европа будет воздерживаться от введения каких-либо ограничений.

Ранее министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс заявил, что украинское сельское хозяйство представляет угрозу для Евросоюза.

Также сообщалось, что Украина и Польша начали «аграрную войну» из-за зерновой сделки.

Кроме того, в МИД Украины отметили, что запрет на импорт зерна нарушает соглашение между Киевом и ЕС.