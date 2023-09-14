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Вести.ua: Украина и Польша начали «аграрную войну» из-за зерновой сделки

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Украина и Польша начали «аграрную войну» из-за возможного запрета Варшавы на ввоз украинского зерна.

Об этом информирует портал Вести.ua.

«Польша и Украина начали «аграрную войну», — говорится в статье.

В публикации отмечается, что «эпопея» вокруг украинского зерна между Польшей и Украиной длится уже более полугода.

По данным портала, причиной стал ввоз в страну более дешёвого зерна с Украины.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что направил Европейской комиссии ультиматум по вопросу продления запрета ввоза украинского зерна.

Также сообщалось, почему ряд стран ЕС намерены добиться запрета на ввоз зерна с Украины.

Кроме того, президент Польши Анджей Дуда заявил, что речи о принятии Украины в НАТО на данный момент быть не может.

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