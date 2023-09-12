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Премьер Польши заявил, что направил в ЕК ультиматум по вопросу украинского зерна

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что направил Европейской комиссии (ЕК) ультиматум по вопросу продления запрета ввоза украинского зерна.
Премьер Польши заявил, что направил в ЕК ультиматум по вопросу украинского зерна
  • AP
  • © Andrew Kravchenko

«Перед лицом вызовов, идущих с украинского рынка, мы хотим дойти до создания таких условий, которые будут хорошими для нас, для наших фермеров, и они также будут хорошими для них (Украины. — RT)», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее Варшава приняла постановление о запрете ввоза зерна с Украины после 15 сентября независимо от решения Еврокомиссии.

Позднее премьер-министр страны Денис Шмыгаль сообщил, что украинские власти собираются обратиться во Всемирную торговую организацию после заявлений Варшавы о запрете ввоза зерна с Украины.

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