Премьер Польши заявил, что направил в ЕК ультиматум по вопросу украинского зерна

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что направил Европейской комиссии (ЕК) ультиматум по вопросу продления запрета ввоза украинского зерна.

«Перед лицом вызовов, идущих с украинского рынка, мы хотим дойти до создания таких условий, которые будут хорошими для нас, для наших фермеров, и они также будут хорошими для них (Украины. — RT)», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее Варшава приняла постановление о запрете ввоза зерна с Украины после 15 сентября независимо от решения Еврокомиссии.

Позднее премьер-министр страны Денис Шмыгаль сообщил, что украинские власти собираются обратиться во Всемирную торговую организацию после заявлений Варшавы о запрете ввоза зерна с Украины.