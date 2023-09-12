Шмыгаль: Киев обратится в ВТО из-за решения Польши о запрете ввоза зерна

Украинские власти собираются обратиться во Всемирную торговую организацию (ВТО) после заявлений Варшавы о запрете ввоза зерна с Украины.

Такое заявление сделал премьер-министр страны Денис Шмыгаль в социальной сети Х (Twitter. — RT).

Он отметил, что Киев придерживается своих обязательств по праву ВТО и Соглашению об ассоциации с ЕС. Также премьер заявил, что Киев дорожит поддержкой Варшавы.

«Но в случае нарушения торгового права в интересах предвыборного политического популизма Украина будет вынуждена обратиться в арбитраж ВТО по поводу компенсации ущерба за нарушение норм ГАТТ (Генеральное соглашение по тарифам и торговле. — RT)», — говорится в сообщении.

Ранее Варшава приняла постановление о запрете ввоза зерна с Украины после 15 сентября независимо от решения Еврокомиссии.