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Власти Польши постановили запретить ввоз зерна с Украины после 15 сентября

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Правительство Польши приняло постановление о запрете ввоза зерна с Украины после 15 сентября, независимо от решения Еврокомиссии.
Власти Польши постановили запретить ввоз зерна с Украины после 15 сентября
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

Об этом заявил министр сельского хозяйства и развития сельской местности Роберт Телус.

«Постановление направлено в Еврокомиссию, чтобы она приняла это решение, так как, если она его не примет в эти оставшиеся три-четыре дня, мы точно вводим своё распоряжение в торговых польско-украинских отношениях», — приводит его слова ТАСС.

Он отметил, что это распоряжение запретит ввоз на территорию Польши четырёх видов зерновых.

Ранее сообщалось, что Венгрия и Румыния продлят до конца года истекающий 15 сентября запрет на импорт зерна с Украины.

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