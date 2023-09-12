Власти Польши постановили запретить ввоз зерна с Украины после 15 сентября
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Об этом заявил министр сельского хозяйства и развития сельской местности Роберт Телус.
«Постановление направлено в Еврокомиссию, чтобы она приняла это решение, так как, если она его не примет в эти оставшиеся три-четыре дня, мы точно вводим своё распоряжение в торговых польско-украинских отношениях», — приводит его слова ТАСС.
Он отметил, что это распоряжение запретит ввоз на территорию Польши четырёх видов зерновых.
Ранее сообщалось, что Венгрия и Румыния продлят до конца года истекающий 15 сентября запрет на импорт зерна с Украины.