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Власти Венгрии и Румынии заявили, что сохранят запрет на импорт зерна с Украины

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Венгрия и Румыния продлят до конца года истекающий 15 сентября запрет на импорт зерна с Украины.
Власти Венгрии и Румынии заявили, что сохранят запрет на импорт зерна с Украины
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

Об этом сообщил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь после переговоров в Бухаресте с румынским коллегой Флорином Барбу.

«Мы договорились, что ограничительные меры в отношении украинского зерна должны быть сохранены после 15 сентября. Интересы фермеров — превыше всего!» — написал он в соцсетях.

5 сентября бывший министр сельского хозяйства Польши Ян Кшиштоф Ардановский заявил, что украинское зерно не будет ввозиться в страну даже после 15 сентября, Варшава не снимет эмбарго.

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