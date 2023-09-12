Власти Венгрии и Румынии заявили, что сохранят запрет на импорт зерна с Украины

Венгрия и Румыния продлят до конца года истекающий 15 сентября запрет на импорт зерна с Украины.

Об этом сообщил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь после переговоров в Бухаресте с румынским коллегой Флорином Барбу.

«Мы договорились, что ограничительные меры в отношении украинского зерна должны быть сохранены после 15 сентября. Интересы фермеров — превыше всего!» — написал он в соцсетях.

5 сентября бывший министр сельского хозяйства Польши Ян Кшиштоф Ардановский заявил, что украинское зерно не будет ввозиться в страну даже после 15 сентября, Варшава не снимет эмбарго.