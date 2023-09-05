В Польше заявили, что не станут ввозить зерно с Украины после 15 сентября

Украинское зерно не будет ввозиться в Польшу даже после 15 сентября, Варшава не будет снимать эмбарго, заявил бывший министр сельского хозяйства страны Ян Кшиштоф Ардановский.

Об этом он сказал в интервью RMF24.

«15 сентября украинское зерно не поступит в Польшу. Это чёткое заявление премьер-министра и правительства», — сказал Ардановский.

Он отметил, что власти не могут представить себе повторение ситуации прошлого года, когда произошёл наплыв зерна и других продуктов с Украины в Польшу.

По словам собеседника радиостанции, Киев уже давно мечтает выйти на рынок ЕС со своими продуктами, потому что это «прибыльный рынок стабильных и высоких цен». Следствием такого прихода украинской продукции может стать крах мелких ферм в Европе, считает он.

Ранее польский министр сельского хозяйства и развития сельской местности Роберт Телус заявил, что Болгария, Польша, Венгрия, Словакия и Румыния согласовали обращение к Европейской комиссии о продлении запрета на импорт зерна с Украины до конца года.

Заместитель руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква после этого отметил, что Украина будет жаловаться в арбитраж и Еврокомиссию, если Польша продолжит продлевать запрет на импорт украинского зерна после 15 сентября.